Подруга Криштиану Роналду скоро подарит ему четвертого наследника

Подруга знаменитого футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес в скором времени подарит мужчине четвертого наследника.

В сети появился снимок, на котором заметен округлившийся живот будущей матери. Для 22-летней женщины этот малыш станет первенцем, а вот у спортсмена уже есть два сына и дочь, которых произвела на свет суррогатная мать.

Джорджина Родригес опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе с Криштиану Роналду, его старшим сыном Криштиану-младшим и близнецами Маттео и Евой. Кадр женщина подписала так: "У меня нет слов, чтобы выразить, как я их всех люблю!".