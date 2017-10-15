Мария Шарапова впервые с 2015 года выиграла турнир WTA

Россиянка Мария Шарапова выиграла турнир женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с мая 2015 года, Шарапова стала победительницей теннисного турнира в Тяньцзине (Китай).

В финальном матче 30-летняя теннисистка в двух сетах переиграла 19-летнюю белоруску Арину Соболенко. – 7:5, 7:6 (10:8). Поединок продолжался чуть более двух часов.

До этого турнира Шарапова играла в финале турнира WTA в одиночном разряде в мае 2015 года в Риме и тогда завоевала титул, победив испанку Карлу Суарес-Наварро.

Теперь Мария Шарапова выступит на Кубке Кремля в Москве.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония.