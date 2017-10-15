Андрей Аршавин стал обладателем второго титула за год

Полузащитник алматинской футбольной команды «Кайрат» Андрей Аршавин стал обладателем второго кубка за год. За «Кайрат» бывший капитан сборной России, воспитанник петербургского ФК «Зенит» выступает с марта 2016 года.

В начале февраля прошлого года Аршавин и краснодарская «Кубань» договорились о расторжении трудового соглашения.

В финале Кубка Казахстана «Кайрат» переиграл «Атырау» со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил ивуарийский нападающий «Кайрата» Жерар Гоу.

Российский полузащитник команды Андрей Аршавин провел на поле все 90 минут. Для него этот титул стал вторым за год, - сообщает «Спорт-Экспресс».

В марте после победы над чемпионом страны «Астаной» (2:0) он стал обладателем Суперкубка Казахстана.

В последнее время СМИ много пишут о личной жизни футболиста. Его жена Алиса Казьмина сообщила, что ушла от Аршавина, собирается подать на развод.