Россияне завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира по ММА

Национальная сборная России по ММА триумфально выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых наград из восьми возможных в мужском турнире. Чемпионами мира стали: Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг), Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).



В женском турнире в весе до 52,2 кг россиянка Екатерина Старых принесла команде "серебро", уступив в финале по очкам китаянке Ли Хе Кин. Бронзу завоевала Татьяна Чулкина (до 61,2 кг).



Российские бойцы в пятый раз доказали лидирующие позиции. В общекомандном зачете Россия заняла первое место, вторая строчка - за Казахстаном, на третьем месте- команда Кыргызстана.

Чемпионат мира прошел в Астане. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 30 стран мира.