В Москве стартовал 4-й чемпионат МВД России по боевому самбо

В Центре спорта и образования «Самбо - 70» начался 4-й Лично-командный чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел. В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции из 46 регионов страны.

В церемонии открытия приняли участие начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко, помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, руководитель федерации боевого самбо ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо - 70» Ренат Лайшев. В числе гостей мероприятий были трехкратная чемпионка мира по самбо Яна Костенко, двукратные чемпионы мира Вячеслав Михайлин и Никита Клецков, обладатель Кубка мира по самбо Дмитрий Клецков и серебряные призеры чемпионата мира Сергей Рябов, Илья Кокович, бронзовый призер чемпионата мира Саян Хертек и другие именитые спортсмены.









Старт состязаниям дал начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.

«Обратите внимание на высокий квалификационный уровень участников соревнования. На борцовский ковер выходят чемпионы мира, чемпионы России, мастера спорта Российской Федерации. Этому виду спорта в Министерстве внутренних дел придается особое значение, он является прикладным и актуальным, а также вырабатывает высочайшую степень готовности сотрудников полиции к выполнению стоящих перед ними оперативно-служебных задач по охране общественного порядка. Самбо развивает волевые качества, готовность к преодолению непростых ситуаций и защите граждан от посягательств на их права в любой обстановке», - подчеркнул в приветственном слове начальник ДГСК МВД России.

Церемонию открытия украсили тематическое лазерное шоу, танцевальное представление с участием гимнасток, а также выступление заслуженной артистки России Ирины Савицкой.

Первый всероссийский чемпионат МВД России по боевому самбо проводился в Санкт-Петербурге в 2014 году. За четыре года этот вид спорта получил новый импульс развития в российской полиции.

Организаторы постарались провести открытие турнира зрелищно и эффектно. В огромном спортивном зале гас свет, ведущий объявлял имена самбистов. Они выходили на ковер через светящиеся ворота в клубах искусственного дыма под торжественную музыку и аплодисменты зрителей. Затем загорался свет, и спортсмены приступали к схватке.

«Самбо служит неотъемлемой частью физической и специальной подготовки личного состава органов внутренних дел. Гости и зрители, тренеры и спортсмены единодушно охарактеризовали данный турнир как демонстрацию силы, профессионализма и воли к победе сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации», - сказал заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.

В течение трех дней компетентные судьи определят сильнейших спортсменов в девяти весовых категориях.

«На чемпионате представлены спортсмены очень высокого класса, поскольку в каждом регионе, безусловно, есть мастеровитые ребята. Москва, в свою очередь, представила участников во всех весовых категориях. Среди них есть претенденты на золотую медаль, поскольку победа всегда, везде и во всем - это наша цель», - уверен начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, руководитель федерации боевого самбо ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов.

Победители первого дня соревнований: Владимир Ламанов (УМВД России по Рязанской области) - в весовой категории 52 кг, Рустам Конзошев (УМВД России по Вологодской области) - 57 кг, Рашад Мурадов (МВД по Республике Башкортостан) - 68 кг и Мурад Керимов (ГУ МВД России по г. Москве) - 82 кг. Им, а также серебряным и бронзовым призерам чемпионата, вручены медали и ценные подарки.