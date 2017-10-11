10 октября свердловский ХК «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Трижды подмосковные хоккеисты выходили вперед, но «Автомобилист» раз за разом восстанавливал равенство на табло усилиями Михала Чайковского, Никиты Трямкина и Егора Миловзорова. В третьем периоде подопечные Владимира Крикунова впервые вышли вперед: отличился Александр Торченок, а на 58-й минуте точку в матче поставил Алексей Михнов. 5:3, победа «Автомобилиста».

Следующий матч екатеринбуржцы также проведут дома. 12 октября в Екатеринбург пожалует «Слован» из Братиславы.