Порошенко высказался о поражении Украины и невыходе на ЧТ-2018 в России

Сборная Украины по футболу пропустит чемпионат мира, который в 2018 году пройдет в России. Украинская сборная в домашнем матче проиграла Хорватии. Команда Андрея Шевченко 9 октября в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 потерпела поражение со счетом 0:2.

Украинская сборная заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи.

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook: "Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать".

Напомним, сборная Черногории проиграла сборной Польше. В Россию на ЧМ-2018 приедут поляки. Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Российской Федерации.