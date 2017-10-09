Состав пензенского "Дизеля" пополнился еще двумя защитниками из ХК "Сочи"
9 октября 2017, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Руслан Педан и Даниил Мироманов были направлены в фарм-клуб команды "Дизель". Об этом сообщает пресс-служба ХК "Сочи".
Ожидается, что игроки смогут поучаствовать в ближайшем выездном матче пензенской команды, который состоится 11 октября в Учалах против местного "Горняка". Кстати, на данный момент в "Дизеле" находится еще пять игроков сочинцев.
по сообщению портала "Пенза-Пост"
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