Руслан Педан и Даниил Мироманов были направлены в фарм-клуб команды "Дизель". Об этом сообщает пресс-служба ХК "Сочи".



Ожидается, что игроки смогут поучаствовать в ближайшем выездном матче пензенской команды, который состоится 11 октября в Учалах против местного "Горняка". Кстати, на данный момент в "Дизеле" находится еще пять игроков сочинцев.

по сообщению портала "Пенза-Пост"