Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

С 10 по 12 ноября в Сочи в ледовом дворце спорта «Айсберг» пройдет чемпионат мира по самбо. По предварительным данным, в нем примут участие более 500 самбистов из 90 стран мира.

На ковер выйдут спортсмены девяти весовых категорий по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин. Будет разыграно 27 комплектов медалей.

«Самбо является для нас одним из ключевых видов спорта. В России оно входит в десятку самых быстрорастущих: самбо занимаются более 70 тысяч наших граждан, – сказал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Мы считаем, что все условия позволяют провести соревнования в Сочи на очень высоком уровне. Надеемся, что чемпионат мира доставит удовольствие всем участникам, болельщикам и организаторам».

За последние годы в стране было реализовано несколько успешных проектов, нацеленных на популяризацию самбо среди детей и молодежи. Среди них всероссийские проекты «Самбо в школу» и «Самбо в вузы». Основам этого единоборства организаторы готовы учить преподавателей физкультуры и тренеров с помощью программ, пособий и мастер-классов. «Мы действительно вышли на федеральный уровень. Сегодня в проекте 400 школ из 44 регионов, которые третьим уроком физкультуры проводят занятия по самбо. Также мы реанимируем спортивные клубы по самбо в вузах. Следующий год – юбилейный: 80 лет нашему виду спорта. К этому времени мы хотим включить в программу уже тысячу школ», – отметил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Открытым остается вопрос о включении самбо в перечень олимпийских видов спорта. По словам президента Международной федерации самбо Василия Шестакова, этот процесс будет сложным. «Мы уже отправили заявку в Международный Олимпийский Комитет. Его члены высоко оценили наши соревнования. Но большую роль играет ситуация, сложившаяся между российским спортом и международными организациями, а это сильно влияет на решение о признании самбо олимпийским видом спорта. Хочу отметить, что у нас, в отличие от многих других спортивных ассоциаций, уже налажены отношения почти со всеми крупными организациями, например, с ВАДА. В ближайшее время мы планируем заключить договор с ЮНЕСКО».