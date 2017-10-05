Всемирно известный теннисист признан банкротом

Всемирно известный теннисист официально признан банкротом.

Согласно последней информации, речь идет о немецком спортсмене, бывшей первой ракетке мира Борисе Беккере, который задолжал кредиторам крупную сумму – около 60 миллионов евро. Как уточняет сегодня издание "Известия", список тех, кому теннисист должен отдать деньги, состоит из четырнадцати человек и нескольких организаций.

Отмечается, что, в частности, Борис Беккер занял у своего швейцарского партнера Ганса Дитера Клевена 37 миллионов евро и до сих пор их не вернул. В настоящий момент состояние спортсмена оценивается в 500 тысяч евро, вследствие чего он признан банкротом.