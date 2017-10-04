Фурсенко пообещал Путину результат сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Президент Петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко пообещал президенту РФ Владимиру Путину результат сборной России по футболу на Чемпионате мира-2018.

3 октября российский лидер провёл в Кремле совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Россия готовится к проведению Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в нескольких российских городах.

На совещании выступили министр спорта Павел Колобков, министр транспорта Максим Соколов, министр связи Николай Никифоров, вице-премьер Мутко, руководитель Оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Алексей Сорокин , президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Фурсенко рассказал, что играя в зрелищный футбол, «Зенит», Санкт-Петербург, привлёк очень большое количество болельщиков на стадионы. Он отметил, что категория болельщиков изменилась кардинально: приходят семьи с детьми, даже с очень маленькими детьми.

По мнению Фурсенко, футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке, и все скажут, что футбол – Путин ответил: «Молодец, Сергей! Истинно русская игра – футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле – за «Зенит» играют на Лиге Европы. Вот молодец! Два гражданина Российской Федерации и один вратарь».

Президент питерского клуба заверил Путина, что практически во всех играх соблюдается лимит, а это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев. «Но мы реально готовим футболистов к чемпионату мира, российских футболистов. И результат будет, увидите», - пообещал президент ФК «Зенит».