Путин покритиковал «Зенит» за обилие иностранных футболистов

Владимир Путин подверг критике футбольный клуб «Зенит» за то, что в команде выступает большое количество иностранцев.

Как сообщает телеканал «Звезда», сегодня президент РФ принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. На мероприятии среди прочих выступил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, возглавлявший в прошлом Российский футбольный союз. Фурсенко поведал об успехах своего клуба и рассказал, какие меры, по его мнению, нужно принять, чтобы сделать футбол «русской игрой».

Путин на это заметил, что за «Зенит», чей руководитель размышляет об «истинной русской игре», выступает большое количество легионеров. Так, в одном из последних матчей Лиги Европы за клуб из Санкт-Петербурга играли 8 иностранцев и только 3 россиянина, включая вратаря.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Владимир Путин принял отставку главы Дагестана и высказался о новом руководителе республики.