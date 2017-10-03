Борис Дубровский поздравил златоустовских ватерполисток с победой

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский поздравил телеграммой златоустовскую команду «Динамо-Уралочка», которая одержала первое место в международном Кубке по водному поло среди женских команд.

- Ваше мастерство стало настоящим вызовом для остальных участниц турнира, и вы достойно защитили репутацию школы водного поло Златоуста, - отметил Борис Дубровский в телеграмме.

Напомним, что Кубок состязания проходили в Челябинске и Златоусте 25-30 сентября. В них приняли участие шесть сильнейших команд со всего мира: Казахстан, Узбекистан, Китай, Хорватия, команда сборной России и златоустовская команда «Динамо-Уралочка».

- Искренне рад вашему успеху! – написал победителям глава Южного Урала. - Пусть эта награда придаст дополнительную уверенность в собственных силах и станет очередной ступенькой к новым спортивным рекордам.

Всем победителям достались медали злаоустовских мастеров в виде квадрата с вращающимся мячом. А первому месту - команде «Динамо-Уралочка» вместе с главным тренером Михаилом Накоряковым - вручили главный трофей соревнований – Кубок губернатора.

Фото: Павел Табарчук