47 лет на службе Родине!

28 сентября для одной из столичных школ – это не просто рядовой, учебный день. Именно в этот день 47 лет назад состоялась первая тренировка школы «Самбо-70», который и принято теперь считать Днём рождения Центра спорта и образования. И одной торжественной линейкой дело тут не ограничивается. Ежегодно, 28 сентября ученики 5-х классов, а также вновь поступившие в «Самбо-70» дают клятву на верность школе и её традициям.

Когда-то в 1970 году на первую тренировку к основателю «Самбо-70» Давиду Львовичу Рудману пришли всего 13 человек. На вторую уже 25. И вот спустя годы на праздновании 47-летия школы в новом корпусе, предназначенном для торжественных и спортивных мероприятий, собрались сотни учеников из восьми(!) 5-х классов, чтобы принести клятву на верность школе и её традициям. Вместе с ними в зале также присутствовали почётные гости, в числе которых были чемпионы крупнейших международных соревнований, воспитанники и выпускники «Самбо-70». Среди них была выпускница школы 2017-го года двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Алина Загитова и двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова.

Когда-то у «Самбо-70» даже не было собственного здания – всё начиналось как спортивная секция. Сегодня же это крупнейший в России центр спорта и образования, который насчитывает порядка 16 тыс. учеников (во всех филиалах), славится успехами на мировой спортивной арене и в образовании.

Многое изменилось за время существования «Самбо-70», однако, принципы и идеалы, на которых строил своё детище Д. Л. Рудман остались неизменными. Как и традиция давать клятву воспитанника школы в торжественной обстановке стоя на колене и положив руку на самбистскую куртку. Как отмечал ещё Президент РФ, Владимир Путин, «Самбо-70»: «не только обеспечивает высочайший класс спортивной подготовки своих воспитанников, но и ведёт большую патриотическую работу с молодёжью!».

И, конечно же, это отражается и в клятве. Ученики обещают не только примерно себя вести, но и что будут воспитывать в себе скромность, аккуратность, учиться преодолевать трудности, помогать слабым, не применять приёмов борьбы для нападения, никогда не пользоваться бесчестными путями для достижения успеха, бороться с несправедливостью, действовать по принципу «Один – за всех, все – за одного», а также гордо нести звание воспитанника школы и гражданина России.

Так что, когда слушаешь звонкие голоса сотен мальчишек и девчонок, которые клянутся быть достойными своих предков, понимаешь, что с таким настроем у нового поколения всё будет хорошо в жизни.

Кстати, был в этот день ещё один небольшой юбилей – генеральный директор школы Ренат Лайшев, один из первых выпускников «Самбо-70» уже как 25-й год руководит этой настоящей республикой спорта в Тёплом Стане.

Остаётся только пожелать ученикам оставаться верными своей клятве и, как сказала Е. Медведева, верить в себя и в свои силы. А школа им в этом поможет!