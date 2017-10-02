Тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано

Тело двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Людмилы Белоусовой, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым в СССР, кремировано.

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщается, что после кончины знаменитой фигуристки тело ее было кремировано. О похоронах Белоусовой нет никакой информации. Белоусова умерла на 82-м гду жизни.

О кончине Людмилы Белоусовой стало известно 29 сентября. Достоверную информацию о смерти фигуристки сообщил швейцарский тренер пары Хайнц Вирц.

По его словам, 22 сентября Белоусова вернулись из США в Женеву. В Америке Людмиле Евгеньевне стало хуже, американской медицинской страховки у нее не было, поэтому было принято решение лететь домой. В течение пяти дней Олег Алексеевич находился рядом с супругой. В данный момент Олег Алексеевич Протопопов находится в Гринделвалде.

Федерация фигурного катания России выразила соболезнования Олегу Алексеевичу Протопопову в связи с кончиной супруги - выдающейся спортсменки Людмилы Белоусовой, а также родственникам Людмилы Евгеньевны.

"Аргументы недели" писали, что последние годы Людмила Евгеньевна провела между Швейцарией и США, где она участвовала во всевозможных спортивных передачах