Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России на один год за допинговые нарушения. Российские тяжелоатлеты теперь не смогут принять участие в чемпионате мира.

IWF отстранила федерации ещё восьми стран. На сайте организации указано, что из-за допинговых нарушений отстранены федерации тяжелой атлетики Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. По данным IWF, сборные этих стран имели не менее трёх положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012).