«Зенит- Реал Сосьедад»: удалось ли абстрагироваться от российского чемпионата

Вот уже два дня весь питерский футбольный бомонд страстно обсуждает победу на "Крестовском" "Зенита" в Лиге Европы над прославленным испанским клубом "Реал — Сосьедад" с убедительным счетом 3-1.

"Реал Сосьедад" - это и философия, и стиль, и уровень футболистов. К игре этой команды необходимо адаптироваться. "Зенит" справился. Но надо отметить, что это практически единственная команда в истории России, которая имеет два равноценных состава. К этому матчу Лиги Европы "Зенит" подошел хорошо подготовленным. Выбранная тактика подразумевала наличие скорости в принятия решений, в преодолении пространства.

Мы увидели активность и мобильность у игроков "Зенита", правда, на фоне ошибок соперника в обороне. Но все равно, подопечные Манчини оставили хорошее впечатление. Чувствуется, что есть игровая дисциплина. Команда отвечает главным требованиям сегодняшнего дня - переключение с одного игрового эпизода на другой. Мы видели, как Кокорин при потере мяча переключался с атаки на борьбу и тут же перестраивался, а ведь в прошлом ему не было это свойственно. Это касается практически всех игроков. Такой "Зенит" готов решить серьезные европейские задачи.