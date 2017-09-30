Вице‐президент «Баварии» прострелил себе руку
30 сентября 2017, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Несчастный случай произошел с вице-президентом мюнхенской «Баварии» на охоте в Австрии. Ян‐Кристиан Дрезен нечаянно прострелил себе руки из ружья и теперь может лишиться пальцев.
Ружье, висевшее на плече Дрезена, случайно соскользнуло и выстрелило в руку. Врачи не исключают, что придется прибегнуть к ампутации пальцев. Состояние 50-летнего пациента оценивается как стабильное, сообщил сайт Goal.
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