Вице‐президент «Баварии» прострелил себе руку

Несчастный случай произошел с вице-президентом мюнхенской «Баварии» на охоте в Австрии. Ян‐Кристиан Дрезен нечаянно прострелил себе руки из ружья и теперь может лишиться пальцев.

Ружье, висевшее на плече Дрезена, случайно соскользнуло и выстрелило в руку. Врачи не исключают, что придется прибегнуть к ампутации пальцев. Состояние 50-летнего пациента оценивается как стабильное, сообщил сайт Goal.