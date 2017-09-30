WADA с 2018 года не будет считать алкоголь допингом - СМИ
30 сентября 2017, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных препаратов для спортсменов на 2018, и в этом списке нет алкоголя. Антидопинговое агентство аргументировало такое новшество.
Об исключении WADA алкоголя из списков запрещенных для спортсменов препаратов пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на сайт антидопингового агентства.
В агентстве аргументировали отмену запрета на алкоголь тем, что хотят «одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребления алкоголя в этих видах спорта, а не поставить под угрозу безопасность любого вида спорта». До этого алкоголь был запрещен в автоспорте, водно-моторном спорте, аэронавтике и стрельбе из лука.
Новый перечень запрещенных препаратов вступит в силу с 1 января 2018 года.
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