WADA с 2018 года не будет считать алкоголь допингом - СМИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных препаратов для спортсменов на 2018, и в этом списке нет алкоголя. Антидопинговое агентство аргументировало такое новшество.

Об исключении WADA алкоголя из списков запрещенных для спортсменов препаратов пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на сайт антидопингового агентства.

В агентстве аргументировали отмену запрета на алкоголь тем, что хотят «одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребления алкоголя в этих видах спорта, а не поставить под угрозу безопасность любого вида спорта». До этого алкоголь был запрещен в автоспорте, водно-моторном спорте, аэронавтике и стрельбе из лука.

Новый перечень запрещенных препаратов вступит в силу с 1 января 2018 года.