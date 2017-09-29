Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" назначен Анатолий Емелин.

Накануне стало известно об отставкуе главного тренера команды из Ханты-Мансийска Игоря Захаркина.

ХК "Югра" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Захаркиным. Вместе с ним покидают клуб его помощники.

Помогать Емелину будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев.

помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. "Работать с вратарями остается Андрей Зуев",— говорится в сообщении клуба. Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей сообщил, что новый тренерский штаб присоединится к команде сегодня и сразу же приступит к работе.

"Югра" под руководством Захаркина в текущем чемпионате КХЛ провела 14 матчей, в которых удалось завоевать лишь три победы. В результате – предпоследнее место в лиге.

В роли главного тренера Емелин работал с командами "Лада" (Тольятти), "Амур" (Хабаровск), "Металлург" (Новокузнецк), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Салават Юлаев"(Уфа).