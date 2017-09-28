Иван Сеничев: «Трактору» дали все и даже больше, нужен результат

Директор хоккейной команды «Трактор» Иван Сеничев рассказал журналисту сайта «ЧелябинскСегодня» какой игры ждать от команды в юбилейном сезоне.

После серии проигрышей нетоповым соперникам все неудачи тщательно разбирались. По мнению директора команды, они связаны с внутренними причинами. Работа команды находится под пристальным вниманием главы Южного Урала и президента «Трактора» Бориса Дубровского. К примеру, недавно на закрытом совещании обсуждались промахи команды, сделаны оргвыводы.

- Были сделаны определенные выводы, в том числе, кадровые, - уточнил Иван Сеничев. - Работа по селекции непрерывно продолжается.



Кроме того, по инициативе губернатора Федерацию хоккея региона возглавил легендарный игрок «Трактора» Николай Макаров, которого будут поддерживать по всем вопросам.

- Команде дали всё и даже больше, - подчеркнул Иван Сеничев. - Нужен результат.