Водное поло, 1 день: Златоуст победил Узбекистан

Вчера, 26 сентября, в Златоусте открылись состязания по водному поло среди женских команд на Кубок губернатора Челябинской области. Мероприятие торжественно открыл глава Южного Урала Борис Дубровский.

И в первый же день состоялись соревнования между златоустовской командой «Динамо-Уралочка» и представителями Узбекистана. Южноуральские ватерполистки с первых минут матча лидировали и победили со счетом 26:2, сообщили на официальной странице Кубка по водному поло в соцсетях.

Состязания продолжаются. Сегодня вечером, 27 сентября, пройдет вторая торжественная церемония открытия, но в Челябинске. Кроме того, сегодня же в бассейне «Строитель» сборная России встречается со сборной Хорватии, а в Златоусте Узбекистан сразится с Казахстаном.