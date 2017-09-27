ФИФА и специалисты «Зенита» обсудили судьбу выкатного поля

Представители Международной федерации футбола и оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира пытаются решить судьбу выкатного поля «Санкт-Петербург Арены» — медиацентр перед стадионом мешает выкатить газон на улицу, а в закрытом пространстве он не будет расти.

«Это последний инспекционный визит перед проведением Кубка конфедераций. Сейчас мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены и мы можем судить о том, каким образом будет функционировать стадион во время матчей. Для меня большое удовольствие стоять перед вами уже без строительной каски и говорить уже исключительно о футболе. В целом мы удовлетворены», – подчеркнул Колин Смит, один из представителей ФИФА

Медиацентр, построенный к Кубку Конфедераций лишил новый стадион одной из главных возможностей — выкатного поля, которое необходимо чистить и обновлять на свежем воздухе. О том, что в закрытом пространстве газон расти не будет сообщил Виталий Мутко со ссылкой на специалистов.

- Отдельно мы обсудили Петербург: еще раз поле, какие решения нам принять, - сказал Мутко. - Мы договорились, что техническая профессиональная экспертиза вместе со специалистами "Зенита" должна выдать решения - добиваться нам того, чтобы поле в итоге выкатывалось, нужно ли и когда менять еще раз газон. Все специалисты приходят к тому, что в таком закрытом пространстве газон расти не может.

Для того, чтобы определиться, стоит ли переносить медиацентр — это потребует больших финансовых трат, менять ли газон перед Чемпионатом 2018 года, и как часто он нуждается в замене, на стадион на Крестовском отправили экспертов.

Техническая профессиональная экспертиза должна пролить свет на дальнейшую судьбу самого обсуждаемого стадиона Санкт-Петербурга.

(По материалам kommersant.ru gazeta.ru tass.ru russian.rt.com)