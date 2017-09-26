Гонщика Даниила Квята отстранили от участия в ближайших Гран-при «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят отстранен от участия в ближайших Гран-при чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Квята от этапов в Малайзии и Японии отстранило руководство команды Toro Rosso, за которую выступает россиянин.

Квята заменит участник программы Red Bull Junior француз Пьер Гасли, для которого этап а Малайзии в ближайшие выходные станет дебютной гонкой в «Формуле-1», - сообщает Motorsport.com.

В 14 этапах «Формулы-1» в сезоне-2017 Даниил Квят набрал всего четыре очка, показав девятый результат в Австралии и Испании. В пяти гонках он не сумел финишировать. Российский гонщик начал выступать в «Формуле-1» в 2014 году за команду Toro Rosso - «дочку» команды Red Bull. В 2015 году он заменил в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 Квят занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернулся в Toro Rosso.