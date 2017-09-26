В Великих Луках определились победители первенств России по ММА среди юношей 16-17 лет и среди юниоров 18-20 лет. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 37 регионов страны.

Старший тренер молодежной сборной России по ММА Владимир Осия прокомментировал итоги соревнований: "Очень сложно выделить какие-то отдельные регионы, приехали одинаково сильные команды, - ведь бойцы, которые попадают сюда, уже проходят отбор. Не могу не отметить уровень, каждый год удивляешься, какими бешеными темпами ребята прогрессируют. По итогам первенств не буду никого выделять, все из первой четверки в каждом весе достойны высоких похвал.

В техническом плане все оснащены прекрасно. Кроме того именно в этом возрасте ребята проявляют потрясающую волю к победе, выходят из самых сложных, порой заведомо проигрышных ситуаций и выигрывают. Конечно юноши и юниоры, отличаются от взрослых спортсменов, они более эмоциональны, переживают за свои поражения. Но для зрителя и тренера по накалу и зрелищности бои ничем не уступают взрослым соревнованиям. Ребята крайне мотивированы, "рубятся" каждый бой, как последний. Титул победителя первенства, - это для них важный титул. Каждый, кто приехал сюда, уже примерил его на себе. Перспективы для них очень высокие - представлять свою страну на первенстве мира. Конечно, это мотивирует в любом возрасте, но в юном - это особая вершина.

Уже сейчас отметили перспективных ребят, которые могут достигнуть больших высот при определенных усилиях, их, их тренеров и команды. Сила воли и трудоспособность на тренировках, - и они пойдут далеко. В плане дальнейшей тренерской работы с юношами, нужно ставить дисциплину. В плане подготовки - акцент надо делать на партер, я думаю, это 70 процентов успеха. Сейчас они уже готовы перейти во взрослый спорт, и уже от наших усилий зависит, каких мы спортсменов передадим, - от этого будет зависеть их будущее."



Победителями соревнований среди юношей 16-17 лет в личном зачете стали:

до 48 кг: Гаджиев Ибрагим (Ямало-Ненецкий автономный округ)

до 52 кг: Иналов Ислам (Чеченская республика)

до 57 кг: Алишихов Абдулла (Московская область)

до 61,2 кг: Авдоян Рафик (Ставропольский край)

до 65,8 кг: Алибулатов Магомед (Оренбургская область)

до 70,3 кг: Моллакаев Эльбрус (Московская область)

до 77,1 кг: Шихкеримов Вахрудин (Ханты-Мансийский автономный округ)

до 84 кг: Максимов Данила (Смоленская область)

до 93 кг: Сиражудинов Гамзат (Ханты-Мансийский автономный округ)



Победителями первенства России среди юниоров 18-20 лет стали:

до 56,7 кг: Сатиев Руслан (Москва)

до 61,2 кг: Курбанов Гаджи (Псковская область)

до 65,8 кг: Нурмагомедов Усман (Дагестан)

до 70,3 кг: Шихшабеков Шамиль (Ленинградская область)

до 77,1 кг: Сулейманов Алибек (Московская область)

до 84 кг: Меджидов Жамулат (Республика Дагестан)

до 93 кг. Ибрагимов Магомед (Республика Дагестан)

свыше 93 кг: Расулов Магомед (Пензенская область)



В командном зачете сильнейшей командой в юношеском первенстве (16-17 лет) стала команда ЦФО, второе место заняла команда Приволжского федерального округа, третье - команда СКФО. В юниорском первенстве (18-20 лет) первой стала команда ЦФО, второе место у команды СКФО, третье заняла команда Приморского края.