После объявления Юлии Липницкой об уходе из большого спорта, средства массовой информации продолжают выдвигать свои догадки, тщательно роясь в биографии молодой спортсменки.



Их внимание привлекла личность бизнесмена Петра Макаренко, которого называют «теневым инвестором» фигуристки. Владелец компании "Телеспорт" (самый крупный игрок на рынке спортивных медиаправ России) всегда считал фигурное катание перспективным маркетинговым направлением, а после Олимпиады в Сочи, когда имя Юлии Липницкой стало известно всему миру, решил вкладывать средства в спортивное развитие юной спортсменки и не только. В дальнейшем спонсор планировал зарабатывать на ее популярности, но просчитался. На счету фигуристки была лишь одна крупная победа, а в 19 лет на фоне проблем с тренером и здоровьем он решила оставить большой спорт.

До этого у Юлии был лишь один крупный контракт с известным спортивным брендом, самым запоминающимся итогом сотрудничества с которым стал ролик "Сегодня будет моим", собравший более трех миллионов просмотров в YouTube. Однако инвестор продолжал вкладывать в свою надежду средства. Говорят, он оплатил все расходы, связанные с перелетом, проживанием и работой тренеров, когда Юлия летом 2015 года уехала в Америку. Он же финансировал пребывание Липницкой в Сочи, куда она отправилась поздней осенью в том же году, когда ее тренером стал Алексей Урманов. Макаренко оплачивал и не спортивные расходы своей подопечной: апартаменты около Олимпийского парка и ее «правильное» питание, утверждает Sports.ru. А в следующем году у Липницкой развилась анорексия, она уехала на лечение в Израиль. Трехмесячное пребывание спортсменки в реабилитационной клинике оплатил опять же ее благодетель Макаренко. Сам он отказывается комментировать ситуацию.



