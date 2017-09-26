На Южном Урале стартуют состязания за Кубок губернатора по водному поло

Сегодня, 26 сентября, в Златоусте в 19-00 в бассейне «Уралочка» состоится торжественная церемония открытия соревнований на Кубок губернатора по водному поло. В ней примет участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, что соревнования состоятся на двух площадках – в Златоусте и Челябинске. Сегодня после открытия сразятся команды Узбекистана с «Динамо-Уралочкой» в Златоусте, а также встретятся спортсменки из Китая и Хорватии. В Челябинске торжественная церемония открытия назначена на завтра, в 19-00 в бассейне «Строитель».

Финальные состязания и закрытие соревнований состоятся в Челябинске.