Федерацию хоккея на Южном Урале возглавил Николай Макаров

В минувшую пятницу, 22 сентября, в Челябинске прошло заседание исполкома региональной Федерации хоккея, на котором был избран новый председатель. Им стал легендарный челябинский хоккеист и тренер Николай Макаров.

Бывший председатель Владимир Мякуш покинул пост из-за изменений в федеральном законодательстве: отныне госслужащим нельзя управлять некоммерческими организациями. Кроме Владимира Мякуша исполком лишился таких руководителей, как Юрий Карликанов, Леонид Одер, Станислав Мошаров, Евгений Иванов и Александр Гончаров. Они продолжат участие в хоккейной жизни региона, но в другом качестве.

По мнению главы региона Бориса Дубровского, который является президентов ХК «Трактор», Южный Урал - хоккейная мекка, и во главе федерации должен стоять легендарный человек, сделавший для хоккея очень много.

- Благодарю Николая Михайловича за то, что он принял мое предложение возглавить Федерацию, уверен, на этом посту он принесет нашему хоккею много пользы, - подчеркнул губернатор. - Со своей стороны обещаю всемерно помогать ему в этой работе по продвижению Федерации, поддерживать его начинания.

Директор «Трактора» Иван Сеничев отметил, что будет всячески поддерживать нового председателя. В свою очередь сам Николай Макаров рассказал, что вся его жизнь связана с хоккеем.

- Я всегда целиком и полностью отдавался и продолжаю отдаваться этой игре, - уточнил он. – Я хочу поблагодарить Бориса Дубровского за оказанное доверие, и верю, что работа будет клеиться, что мы вместе сделаем большое дело.

Фото: ХК «Трактор