Кавани отказался «продать» Неймару право на пенальти

Игрок «Пари Сен-Жермен» Эдисон Кавани отказался от миллиона евро, которые были предложены ему руководством парижского футбольного клуба в качестве компенсации за отказ от права бить пенальти.

Ранее у Кавани произошел конфликт с одноклубником Неймаром. Уругваец и бразилец повздорили на поле из-за того, что не смогли решить, кто из них будет исполнять одиннадцатиметровый удар. После этого в прессе появилась информация о том, что Неймар потребовал от владельцев «ПСЖ» продать Кавани в другую команду.

Издание El Pais узнало, что руководство парижан решило нормализовать обстановку в клубе с помощью денег. Эдисону Кавани предложили отказаться от права бить пенальти в пользу Неймара за один миллион евро. Футболист от компенсации отказался, в настоящее время он остается штатным пенальтистом «ПСЖ».