Глава USADA выступил за полное отстранение России от Олимпиады-2018

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за отстранение всей российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Олимпиада-2018 пройдёт в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.

Соревноваться в Олимпийский играх мечтает каждый спорстсмен. Издание The Guardian цитирует главу USADA: «Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою "чистоту"».

Как отметил Тайгарт, вероятно, что Россию до Игр допустят, но это станет сигналом для всего спорта. По его словам, "любая другая мера, кроме отстранения России, станет фактически освобождением провинившегося из тюрьмы".