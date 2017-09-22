Григорий Родченков рассказал, что его собирались убить в России

Бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова собирались убить в РФ. Об этом он рассказал в интервью The New York Times. Он считает себя "ведьмой", охоту на которую устроили в России.

"Тот факт, что в России возбудили уголовное дело против меня – и только против меня – за злоупотребление полномочиями красноречиво говорит о том, что все должны знать: идёт охота на ведьм, и ведьма здесь – я", – отметил Родченков. "За два дня до моего отъезда мой друг в правительстве сказал, что планируется мое "самоубийство". Я решил, что мне и моей семье будет безопаснее в другом месте", — рассказал Родченков.

Он также вновь заверил в существовании государственной программы поддержки допинга в РФ. "Господин Мутко обо всём знал и был ключом к успеху допинговой программы в России", заявил экс-глава антидопинговой лаборатории.