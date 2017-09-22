В Подмосковье похоронили убитого легкоатлета Николая Иванова

В минувший четверг, 21 сентября, на одном из кладбищ Подмосковья похоронили легкоатлета Николая Иванова.

Молодой спортсмен 15 сентября получил ножевое ранение, когда пытался заступиться за девушек на улице. Мужчина был экстренно доставлен в больницу, где он через некоторое время скончался.

Как уточняет ТАСС, Николай Иванов являлся очень перспективным легкоатлетом, который мог бы добиться больших высот.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В минувший вторник подозреваемый в совершении преступления был задержан, он во всем сознался.