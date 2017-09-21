Простой зритель болеет за тех, кто не «бздит»

13 сентября тихо и незаметно пришла грандиозная для российского спорта новость: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прекратило расследование в отношении 95 из 96 российских спортсменов, которые подозревались в применении допинга.

Ещё зимой отстали от 22 биатлонистов, в июне подозрения сняли с почти трёх десятков фехтовальщиков. По сути, ВАДА признаёт несостоятельность доклада своего эксперта Ричарда Макларена, который более года назад обвинил в нарушении антидопингового законодательства более 1000 российских атлетов. На сегодня ни один из них не признан виновным и не дисквалифицирован на основе обвинений Макларена. Но последствия вышли серьёзные: российских легкоатлетов не оказалось на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в прошлом году, наши спортсмены отстранены от чемпионатов мира по многим дисциплинам, даже параолимпийцев не пускают на Игры в Пхёнчхане ближайшей зимой. Ряд крупных международных турниров перенесён из России в другие страны.



Непонятно, почему сейчас мы не слышим извинений. Непонятно, почему спортсмены, которым основательно поломали карьеру, не пустят ВАДА и Макларена по миру многомиллионными исками. Непонятно, почему молчат наш политический бомонд, государственные СМИ и их речистые спикеры, так легко впадающие в истерику по «украинской» теме. Понятно, что вопрос с допингом далеко не закрыт и есть отмашка не каркать до окончательных решений. Но великий перелом в этой войне только что случился. И что – власть из кожи вон лезет, чтобы простые россияне почувствовали себя великой державой? Ядерная держава напоминает пугливого подростка.



Возможно, постепенная реабилитация российских спортсменов – часть неких политических договорённостей самого высокого уровня. ВАДА потихоньку отступает, а мы не показываем на него пальцем. Но тогда первые, с кого должны быть сняты обвинения, – российские параолимпийцы. А этого не происходит.



По-хорошему и у России выбор сильно ограничен: либо судиться, либо признать государственную допинг-систему. Но великая держава выбрала путь «между струйками» – и пока это приносит плоды.



В нынешней ситуации России стоит задуматься над тем, чтобы надеть хотя бы трусы. Ведь помимо МОК за её поведением следят и 145 миллионов собственных граждан. Три с половиной года назад нынешняя власть умудрилась при падающей экономике получить беспрецедентную поддержку населения. У той России наблюдались мужские признаки, а от их звона закладывало уши, хотя правовой аспект присоединения Крыма и выглядел небезупречно. Но простой зритель болеет за тех, кто не «бздит», не признаёт авторитетов международных жуликов и бьётся до конца.



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