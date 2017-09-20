Мария Шарапова заявила о желании выступить на ОИ-2020

Президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев заявил 20 сентября о решении российской теннисистки Марии Шараповой выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Шарапова готовится к ОИ-2020.

Российская теннисистка Мария Шарапова готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые примет Токио. О решении Шараповой участвовать в ОИ-2020 журналистами сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

По правилам Международной теннисной федерации (ITF), для допуска к Олимпиаде спортсменка должна за четыре года выступить в трех матчах национальной команды в розыгрыше Кубка Федерации. Для Шараповой нынешний сезон после дисквалификации стал первым, причем, часть сезона Мария пропустила из-за травмы.