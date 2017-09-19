Новый спорткомплекс открылся в Карабаше

В Карабаше вчера, 18 сентября, глава Южного Урала Борис Дубровский открыл новый спорткомплекс. Его построила Русская медная компания в рамках соглашения между региональным правительством и муниципалитетом Карабаша.

На строительство спортивного комплекса «Металлург» РМК потратила свыше 220 миллионов рублей. Раньше здесь был спортобъект, но он находился далеко и был довольно старым. Несмотря на это старый спорткомплекс пользовался большой популярностью горожан.

Новый спорткомплекс стал пилотным социальным проектом, началом большой работы по реализации социальных программ в Карабаше. Здесь есть крытые площадки для игровых видов спорта и единоборств, а также открытый стадион. Зимой здесь зальют каток.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что социальная ответственность бизнеса — это нормальная практика для Челябинской области.

- Русская медная компания у нас лидер в этом отношении, - уточнил Борис Дубровский. - Мы видим результаты наших совместных соцпроектов. Растет число рабочих мест и заработная плата, растет и качество жизни горожан.

Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин отметил что компания всегда ставит в приоритет социальную политику.

- Карабаш – очень спортивный город, - сказал он. – Для жителей был очень востребован старый стадион. Это вдохновило нас, и мы решили не просто отремонтировать его, а построить новый.

На новом стадионе могут заниматься до 200 человек. Он будет открыт для всех желающих. Вместе с профилакторием завода «Синегорье» стадион «Металлург» образует единый спортивно-оздоровительный комплекс.