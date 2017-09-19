Болельщикам «Спартака» на душе «Тосно»

Результат воскресного матча «Спартака» с «Тосно» разочаровал поклонников московской футбольной команды. Ведя по ходу поединка 2:0, чемпион России пропустил в концовке 2 мяча от игравшего вдесятером клуба из Ленинградской области и не смог увезти из Санкт-Петербурга победные 3 очка. «Аргументы недели» собрали высказывания болельщиков по поводу очередной неудачи «народной команды».

- Не понимаю, что стало с нашим «Спартаком», - поделилась своим мнением в посвященной клубу группе «ВКонтакте» пользователь соцсети Анастасия Зуева. – Команда играет до 70 минут, а потом садится и ленится. Из-за этого упустили победу в целом ряде матчей. До «Тосно» были «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Марибор» в Лиге чемпионов.

- Болею за «Спартак» с 1969 года, подобного безволия и безразличия игроков не помню, - написал другой участник сообщества Геннадий Горягин. – Такого не было даже в1976-м, когда клуб впервые в своей истории покинул высший эшелон советского футбола. Видимо, команда образца 2017 года – это уже не «Спартак»!

А вот точка зрения пианиста Дениса Мацуева, который, по его словам, является «ярым» фанатом московского клуба.

- Черный август для «Спартака» закончился, и в преддверии старта Лиги чемпионов были прекрасные предчувствия, - рассказал Мацуев ТАСС. - Команда провела блестящий тайм в матче с «Рубином», а потом упустила победу с «Марибором» и вот сегодня тоже. Когда упускаешь такие моменты, можно говорить о том, что где-то разладилось. Нужно разбираться, смотреть, ведь если мы пропускаем от «Тосно» два мяча, то что будет с «Ливерпулем» и «Севильей»?

Другой известный болельщик «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников, после ничьей с «Тосно» обругал в своем Twitter поклонников команды, недовольных работой тренера москвичей Массимо Карреры.

- Это Каррера виноват? – Задал вопрос Кафельников. - Если нападение и полузащита не может забить 10 голов, играя в большинстве! Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят.

Судя по заявлениям президента «Спартака» Леонида Федуна, об отставке Карреры пока речи не идет. В интервью «Спорт-Экспрессу» Федун призвал футболистов сплотиться вокруг итальянского специалиста.

- Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче, - сказал президент «Спартака». - Вот главное решение. То, что сейчас происходит, – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного (футболист «Тосно», сравнявший счет в игре со «Спартаком», - прим. «АН») таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

Услышали ли игроки «Спартака» призыв своего руководителя, болельщики узнают 23 сентября. В будущую субботу клуб в рамках 11 тура РФПЛ примет на своем поле махачкалинский «Анжи».