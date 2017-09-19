В Москве от ножевого ранения погиб известный легкоатлет

На юго-востоке Москвы от ножевого ранения погиб 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что происшествие случилось ночью 15 сентября у дома 25 по улице Генерала Кузнецова. Николай Иванов после случившегося был госпитализирован, однако скончался в больнице через час, передает сегодня ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Информации о том, кто является виновником гибели легкоатлета, пока не поступало.