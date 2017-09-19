Правительство утвердило размер олимпийских наград на ОИ-2018

Правительство утвердило размер олимпийских наград для российских участников Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее 17 национальных антидопинговых агентств обратились в МОК с призывом отстранить Россию от участия в XXIII зимних играх.



Правительство приняло решение выделить российским спортсменам, которые выиграют золотые награды Олимпийских и Паралимпийских игр в 2018 году, вознаграждение в 4 млн. руб. Спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали, правительство обещает 2,5 и 1,7 млн руб. соответственно. Сумма денежного вознаграждения не менялась с 2012 года.



На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. С 9 по 18 марта состоятся Паралимпийские игры, на которых будут разыграны 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.



Решение о размере денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов-призеров, будет принимать министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином.