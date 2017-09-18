Мария Шарапова раскрыла тайну личной жизни

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова раскрыла тайны своей личной жизни. Мария Шарапова собиралась замуж за словенского баскетболиста Сашу Вуячича, который выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс".

Спортсмены встречались год, обручились. Но так и не поженились. По признанию Шараповой в автобиографии, она рассталась с Вуячичем из-за своей славы и богатства. Выдержку из автобиографии теннисистки опубликовао сегодня издание "Чемпионат.com".

Мария уточнила, что ее возлюбленный тогда переживал, что она больше зарабатывает. "Он хотел быть главным, быть в центре всего, контролировать все. Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, что мой дом больше. Мы никогда не обсуждали и не признавали, что я в теннисном мире успешнее и значимее, чем он в баскетбольном", — написала Шарапова.

Спортсменка пишет, что начала отдаляться от Вуячича перед турниром "Ролан Гаррос-2012". На этих соревнованиях Шарапова стала победительницей. После ее победы на турнире Вуячич обиделся на Шарапову за то, что она не упомянула его в своей речи. Через несколько месяцев они вообще расстались.

В начале сентября Мария Шарапова уступила спортсменке из Латвии Анастасии Севастовой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Шарапова вылетела с US Open.

US Open — первый турнир серии Большого шлема для Марии Шараповой. Ранее ее отстранили от соревнований из-за скандала с мельдонием. Организаторы выдали ей специальное приглашение (wild card).