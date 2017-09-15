Евгений Куйвашев предложил Международному союзу велосипедистов провести в Свердловской области аналог «Тур де Франс» - велогонку между Екатеринбургом и Нижнем Тагилом, передает ТАСС.



«Эта инициатива Евгения Куйвашева, которую он озвучил после посещения веломарафона в Свердловской области "Тур де Шарташ". Есть предложение организовать международную велогонку от Екатеринбурга до Нижнего Тагила по типу "Тур де Франс". Сейчас идут переговоры с Международным союзом велосипедистов по данному вопросу», - сказал министр спорта Леонид Рапопорт.