Шарапова употребляла мельдоний с детских лет

Российская теннисистка Мария Шарапова дала интервью, в котором призналась, что употребляла мельдоний с детских по предписанию врача и не знала, что он стал запрещенным препаратом.

По ее словам, она в детстве испытывала проблемы с сердцем. После первого турнира "Большого шлема", Уимблдона, спортсменка, будучи еще подростком, почувствовала себя не совсем хорошо. Отец отвел ее к детскому врачу, тот после обследования обнаружил какие-то отклонения от нормы и прописал профилактические добавки, среди которых был мельдоний, сообщает BBC.com.

Шарапова не считает себя обманщицей, потому что «не знала, что принимает запрещенный препарат» (попал в «черный» список для спортсменов в январе 2016 года). За прием мельдония теннисистка была дисквалифицирована на 15 месяцев.



