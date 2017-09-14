Вячеслав Липницкий готов доказать, что он отец олимпийской чемпионки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая заявила, что человек, который в нескольких телепередачах называл себя ее отцом, на самом деле - мошенник. 19-летняя фигуристка не признает своим отцом мужчину, бросившего ее мать.

Вячеслав Липницкий намерен сдать тест на ДНК, чтобы доказать, что он ее родной отец, а чтобы совсем реабилитироваться в глазах дочери, готов выплатить все алименты за 19 лет, а также помочь Юле поступить в МГИМО.



По словам Вячеслава, мама Юли, Даниэла, до сих пор не может его простить и поэтому настраивает дочь против общения с ним. Девочка с детства росла в тепличных условиях, и за нее все всегда решала мама. 19-летняя Юлия до сих пор находится под ее влиянием и делает то, что ей говорят, утверждает ее отец, не знавший даже о беременности супруги. По крайней мере, он так утверждает.

Отец спортсменки признался RT, что 19 лет не участвовал в воспитании дочери, поэтому готов пойти на жертвы, а средств у него для этого достаточно. Его мечта, чтобы его умная дочь училась в МГИМО. Но, как известно, у Юли проблемы со здоровьем - девушка борется с анорексией и из-за этого ушла из большого спорта.