Антидопинговые агентства призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018

Спортивные функционеры ряда стран, в том числе США и Великобритании, высказались за отстранение сборной России от Олимпиады-2018. Об этом узнали СМИ.

Некоторое время назад газета The Guardian опубликовала материал, в котором рассказывается о том, что отстранить российских спортсменов от соревнований призвали 17 национальных антидопинговых агентств.

В заявлении глав организаций, оказавшемся в распоряжении британского издания, выражается сомнение в том, что РФ пошлет на Игры в корейский Пхенчхан «чистых» атлетов. При этом делается оговорка: агентства не против выступления россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом, если они сдадут все необходимые анализы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что антидопинговое расследование против российских спортсменов прокомментировали в Кремле.