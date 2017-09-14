Президент России поздравил ФК «Тотем» с открытием спорткомплекса

Футбольный Красноярск и весь спортивный мир Красноярья вознесся до футбольного Олимпа. Причиной тому послужили сразу несколько ярких событий, прошедших в нашем городе. Это и Осенний Кубок «Тотема», прошедший при поддержке президентского гранта, и Кубок Мира посетивший Красноярск и конечно – открытие нового спорткомплекса. Но обо всём по порядку.

После окончания летних каникул, по уже сложившейся традиции, футбольный клуб «Тотем» проводит турнир по мини-футболу. Не исключением стал и 2017 год – 10 сентября на полях стадиона «Юность» собрались юные любители футбола со всего Красноярска. Участниками мероприятия стали 4 возрастные категории: дети 2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 2010-2011г.р. Всего, за победу в осеннем кубке «Тотема», который проходил при поддержке президентского гранта, соревновались 56 команд и более 500 спортсменов.

Массовость, это главный показатель популярности любимого вида спорта в нашей стране – футбола. ФК «Тотем» давно и с большим успехом доказывает, что молодёжь любит спорт – они с радостью принимают участие в спортивных состязаниях. Руководитель клуба Сергей Горбунов часто повторяет: «Наша общая задача – помочь молодёжи выбрать спорт». Сложно с ним не согласиться, глядя на ребят, которые с нескрываемой радостью участвуют в спортивных мероприятиях «Тотема».

После поднятия государственного флага прозвучал гимн России, организаторы объявили турнир открытым и на поле вышли многочисленные команды. Среди них особенно выделялись шестилетние малыши, которые уверенно «утюжили» поле, вызывая массу эмоций у родителей (наверняка страстных поклонников футбола) и болельщиков. Среди юниоров были команды девчонок, которые играли с юношами, ни в чём им не уступая, а сплоченность девочек, их забота друг о друге вела их к пьедесталу через всю турнирную таблицу!

Возможно именно поэтому, впервые за всю историю проведения кубков «Тотема», команда девчат заняла первое место в группе 2004-2005 г.р., в группе 2002-2003 г.р. победителем стала команда «Спарта», в старшей группе 1 место завоевала команда «Монако». У малышей 2010 г.р. победителем стала команда «Форвард», на втором месте «Легион», а бронзу получила команда «Тотем». В церемонии открытия и награждения приняли участие официальные лица: руководители спортивных ведомств, общества «Динамо» и Росгвардии.

Поздравление от Президента

Воспитанники «Тотема», кроме участия в больших и малых турнирах, товарищеских матчах на полях «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, стали хедлайнерами Кубка Конфедераций 2017. Но всё это стало возможным благодаря личному вниманию Президента России Владимира Путина, который отметил успехи «Тотема» на встрече в рамках форума «Сообщество». Мне трудно предсказать, но интуитивно понимаю, что лидер нации Владимир Владимирович Путин с чуткостью, присущей только ему, помогает нашим ребятам и вдохновляет их на новые победы.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с открытием многофункционального спортивного центра.

Для ребят из клуба «Тотем» и их наставников – это долгожданное и по-настоящему праздничное событие. Мировые лидеры среди команд детских домов и школ-интернатов получили современную удобную площадку для тренировок, обучения и проведения матчей.

Символично, что сегодня здесь представлен Кубок чемпионата мира по футболу – 2018. Ведь подготовка к выступлению на столь авторитетных международных соревнованиях, формирование ярких, неординарных, заряженных на победу команд начинается с детско-юношеского спорта, с поиска юных талантов, их воспитания и развития. Именно такие комплексы, как ваш, должны объединять всех, кто любит «спорт номер один» в нашей стране и стремится покорять спортивные вершины.

Уверен, что воспитанники клуба «Тотем» будут и впредь добиваться успеха – и в спорте, и в жизни.

Желаю вам всего самого доброго.

Владимир Путин

http://kremlin.ru/events/president/letters/55595

По распоряжению главы государства в самые короткие сроки был возведён спортивный комплекс «Тотем», в котором будут тренироваться воспитанники прославленного клуба. На открытии спорткомплекса, поздравление от имени Владимира Путина зачитал заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Александр Бутин. «Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за такой замечательный спортивный комплекс. Теперь у нас есть прекрасная возможность, чтобы тренироваться и улучшать своё мастерство в футболе» – сказал в ответном слове капитан детской команды «Тотем» Александр Потешкин.

Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко произнес слова признательности от Виктора Толоконского юным футболистам, их наставникам и вручил благодарственные письма строителям спорткомплекса. Тронули теплые слова Главы города Эдхама Акбулатова, обращенные к ребятам и всем жителям Красноярска. Среди гостей были звезды российского футбола Егор Титов и Дмитрий Аленичев, а также треть действующего состава ФК «Енисей».

Дмитрий Аленичев, главный тренер ФК «ЕНИСЕЙ»:

«Я впечатлен тем, что такой комплекс открылся буквально за пять месяцев. Это грандиозное событие. В моем детстве таких условий не было. Сейчас стою на этом новом березовом паркете и по-хорошему завидую детям, которые будут здесь заниматься. Хотелось бы, чтобы таких спортивных объектов по всей стране открывалось как можно больше».

После завершения церемонии открытия спорткомплекса, всех присутствующих ждал грандиозный сюрприз. Прямо на поле нового спортивного комплекса «Тотем» прибыла главная награда чемпионата мира по футболу – Кубок FIFA! Это самая желанная футбольная награда, сделанная из чистого золота, и первым городом после старта всероссийского тура, Кубок Мира посетил Красноярск. Как рассказали представители FIFA, наш город был выбран не случайно, ведь именно здесь живут и тренируются чемпионы мира по футболу – ФК «Тотем».

«Мы очень рады, что Красноярск стал первой остановкой в маршруте тура официального Кубка после старта в Москве. Мы хорошо знаем и любим этот город, – прокомментировал представитель компании организатора тура официального Кубка – директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ Микаэль Вине. – Тур официального Кубка поможет создать по всей России атмосферу предвкушения грандиозного футбольного праздника и даст миллионам её жителей возможность почувствовать себя частью мирового первенства. Совершенно неважно, живут ли они в городе, принимающем чемпионат мира по футболу FIFA, или нет, – каждый сможет вдохновиться самой желанной футбольной наградой».

Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на память с главным футбольным трофеем, чувствуя, что прикасаются к живой истории. Ведь совсем немного времени осталось до того момента, когда начнётся мировое футбольное первенство в России. Для нашей страны это произойдет впервые – осуществится мечта десятков и сотен тысяч болельщиков, которые смогут увидеть главные мировые матчи у себя на Родине. Об этом мечтают и юные воспитанники ФК «Тотем», которых президент России Владимир Путин лично пригласил на Чемпионат Мира.

В завершение праздника состоялся матч юниоров ФК «Тотем», которые сыграли против основного состава из ФК «Енисей». Для ребят это тоже своего рода мечта, ведь они играли на поле вместе со своими кумирами… В новом спорткомплексе прозвучали первые судейские свистки, скандирования болельщиков и были забиты первые голы. Первый матч закончился вничью, со счётом 5:5. Комплекс наполнился футбольной жизнью, а значит впереди будут новые истории, а возможно и настоящие триумфы!

Праздник окончен, но чувство восхищения от грандиозного события и большой радости за детей останется надолго. Спорткомплекс долгие годы будет радовать тысячи ребятишек, которые придут сюда тренироваться и возможно, станут чемпионами. Отрадно, что преобразилось и пространство вокруг комплекса: учебное здание получило новый, ярко-желтый наряд, а новым пешеходным дорожкам очень рады жители соседних домов. Рабочие уложили новый асфальт, провели благоустройство и весь мир микрорайона изменился, по-настоящему расцвел! Все это благодаря простой, но уникальной идее создателей ФК «Тотем», благородной цели, к которой они с упорством шли 14 лет.

Андрей Думанский,

При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».