Песков прокомментировал расследование WADA в отношении спортсменов РФ

Антидопинговое агентство WADA прекратило расследование в отношении российских спортсменов по поводу применения ими допинга. В Кремле считают, что действия WADA должны комментировать в антидопинговой организации.

Расследование по поводу подозрений в применения допинга российскими спортсменами WADA прекратила, пишут «Известия». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что факт прекращения расследования должны комментировать в антидопинговом комитете, а не в Кремле. По словам Пескова, спортсмены либо применяют допинг, либо не применяют, а все остальное – пустые рассуждения.

WADA закрыла дела в отношении 95 российских спортсменом, которые подозревались в употреблении допинга согласно докладу Ричарда Макларена. Доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов найдено не было.