Любопытный инцидент произошел на Уимблдонском турнире 15 июля. Бельгийской спортсменке Ким Клейстерс надоели советы ретивого болельщика и она заставила его выйти на корт, переодеться и принять ее подачи.

Воспитательная процедура для болельщика произошла на матче легенд Уимблдона. Ким Клейстерс и австралийка Ренне Стаббс играли против пары Кончита Мартинес (Испания) и Андреи Джегер (США), сообщает портал «Фонтанка.ру».

Болельщик с трибуны так достал Ким Клейстерс, что она остановила встречу и попросила «всезнайку» выйти на корт и принять пару ее подач. Мужчине пришлось переодеться в юбку и свитер (на корте надо быть в белом) и встать к сетке. Болельщик смог принять два мяча из трех, после чего теннисистки спокойно продолжили игру.

Было бы неплохо, если бы спортсмены других видов спорта взяли на вооружение метод Ким Клейстерс.