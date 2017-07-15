«Спартак» выиграл Суперкубок России, обыграв «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России. «Спартак» в пятницу, 14 июля, обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Локомотив» в Москве.

В основное время матча счет открыть никому не удалось. В первом дополнительном тайме гол забил нападающий «Спартака» бразилец Луис Адриано на 101-й минуте. Отрыв увеличил спартаковский форвард нидерландец Квинси Промес на 113-й минуте.

Буквально через дву минуты полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш забил гол «Спартаку».

Перед матчем произошла потасовка между болельщиками железнодорожников и красно-белых.

Сегодня стартует 26-й чемпионат России.