Nike презентовала мяч для РФПЛ на сезон 2017/2018 (ФОТО)

Фирма «Найк» презентовала 14 июля официальный футбольный мяч Nike Ordem 5 для Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В мяч внесены некоторые конструктивные новшества и изменен его дизайн.

О презентации официального мяча футбольного сезона 2017/2018 пишет издание «Чемпионат».

Известно, что дизайнеры фирмы «Найк» при создании мяча Nike Ordem 5 для РФПЛ сфокусировали внимание на трех ключевых элементах: на конструкции мяча, материалах и графике. Под «конструкцией» понимается именно конструкция, то есть внутреннее строение мяча, который остался круглым.

Дизайнеры применили бесшовный способ изготовления мяча, который теперь состоит из 12 панелей, что способствует более точному полету за счет специальных пазов Nike Aerowtrac».

Презентованный мяч станет официальным мячом и в других футбольных лигах — английской премьер-лиге и испанской Ла Лига.