Футболист Александр Кержаков завершил спортивную карьеру

Футболист Александр Кержаков признан лучшим игроком ФК «Зенит» за всю историю клуба. Сегодня 34-летний бомбардир попрощался со спортивной карьерой, но из большого спорта не ушел и стал координатором команд.

Лучшему своему игроку клуб «Зенит» устроит торжественные проводы. Об этом заявил 13 июля президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко, сообщает ТАСС.

Александр Кержаков перестал быть игроком и получил должность координатора команд академии ФК "Зенит". Президент «Зенита» сказал, что Кержаков многое сделал для клуба и для болельщиков команды, и в «Зените» рады, что Кержаков остался в клубной структуре. Какими именно и когда пройдут торжественные проводы Кержакова, пока нет сведений: еще уточняются детали мероприятия.

Всего Александр Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.