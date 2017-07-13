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Ярослав Амосов сразится с польским «Гризли»

13 июля 2017, 00:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ярослав Амосов сразится с польским «Гризли»

18 августа в Краснодаре  пройдет турнир Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ. В главном бою вечера 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов встретиться с Салимом "Гризли" Тоуари из Польши. 
На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе, которым владеет Амосов. Противостояние должно было состояться в ноябре 2016 года, однако, было перенесено из-за травм обоих спортсменов. 
Ярославу Амосову 23 года, он один из самых перспективных бойцов постсоветского пространства вне зависимости от весовой категории. Сейчас на его счету 17 побед и ни одного поражения. Боевой самбист неоднократно получал предложения выступать в самых престижных промоушенах. Многие спортсмены, с достаточно хорошим рекодом, отказываются от выступлений с перспективным бойцом, который входит в список из 10 лучших бойцов Европы, которых эксперты хотят видеть в UFC. 
Салиму Тоуари 28 лет, он представляет европейскую школу грэпплинга. Живет и тренируется в Кракове. На сегодняшний день в его активе 10 побед (5 нокаутом).

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